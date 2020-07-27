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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب تركى عن أوضاع السجون بأنقرة: 24 سجينا يقيمون فى زنزانة تتسع لـ12 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020
الخليج 365
يعيش المعتقلون بالسجون التركية أوضاعًا إنسانية شديدة الصعوبة، حيث يقبع 24 سجينًا في زنزانة تتسع فقط لـ 12 سجينًا، دون إجراءات احترازية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن عدم توافر مستلزمات العناية الصحية وتعمد إدارات السجون إهمال نظافة عنابر السجون والزنازين.
ووفقا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، انتقد نائب البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركى، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، أوضاع السجون في زمن كورونا، موضحا أن 24 سجينًا يقيمون في زنزانة تتسع فقط لـ 12 شخصًا في سجن منيمن بمدينة إزمير التركية.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركى: أنتم تعلمون أن الطقس في إزمير رطب، ومن ثم سيمرض السجناء، حقًا أنتم تعذبون البشر.
جدير بالذكر أن صحفية جريدة أوضه تي في ميسر يلديز، التي اعتُقلت بتهمة التخابر، كشفت سابقًا عن مدى سوء الأوضاع داخل السجون، حيث أكد محاميها أنها تشكو من سوء الأوضاع والمعاملة التي لا تتسم بالآدمية.
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