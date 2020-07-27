موظفو المنشآت السياحية بأبوظبي يخضعون لفحوص "كورونا" الدورية . ‬

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي أن جميع موظفي الوجهات والمنشآت الفندقية والسياحية في الإمارة يخضعون إلى فحوص كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل دوري وذلك انسجاما مع إرشادات برنامج شهادة"‪Go Safe"‫ الذي أطلقته الدائرة مؤخرا. ‫جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق حملة "اكتشف أبوظبي" التي تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية من خلال مجموعة متنوعة من عروض الإقامة والعروض السياحية وبما يتلاءم مع الجهود الحثيثة التي تبذلها أبوظبي لضمان صحة وسلامة جميع المقيمين والزوار. ‫ونجحت إمارة أبوظبي في توفير نموذج وقائي يحتذى به عالميا في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد محليا.



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ويعود هذا النجاح إلى التعاون الوثيق الذي جمع القطاعين الحكومي والخاص والتزام شركاء دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي من العاملين في قطاع السياحة بالامتثال إلى كافة الإرشادات والتدابير الاحترازية.

‫وساهم التعاون بين الدائرة والجهات الحكومية المعنية في إرساء نموذج متكامل أثبت نجاحه في إدارة القطاع السياحي. وخصصت دائرة الثقافة والسياحة فرق معاينة ميدانية لضمان التزام شركائها المحليين بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة حيث عملت هذه الفرق على التحقق من مدى التزام هذه المنشآت بالمعايير عبر قيامها بأكثر من 700 حملة تدقيق ميدانية على 165 فندقا و450 مطعما خلال شهر واحد. ‫كما عمدت الدائرة إلى وضع قائمة مرجعية من حوالي 107 معايير إضافية بما يتماشى مع إرشادات دائرة الصحة في أبوظبي.

‫وقال سعادة علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.. " تعد فحوصات كوفيد-19 الدورية على جميع موظفي المنشآت السياحية والفندقية، خطوة إضافية لضمان الصحة العامة لمجتمع إمارة أبوظبي، سعيا منا إلى تعزيز ثقة الزوار بالخدمات والوجهات السياحية التي توفرها الإمارة، ولترسيخ مكانة الإمارة كوجهة آمنة في ظل الظروف الراهنة".