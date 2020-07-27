لهذا السبب.. الرضع أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات إن الرضع تحت عمر السنة الواحدة هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا وأن أعراض كورونا عند الأطفال والعلامات المرضية لا تختلف عن الأعراض والعلامات التي تظهر عند البالغين، وتشمل الأعراض ارتفاع درجات الحرارة والسعال وضيق النفس.



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وأضاف الحمادي: لوحظ أن أعراض مرض كوفيد 19 أقل حدة عند الأطفال لدرجة أنها لا تلاحظ من قبل الوالدين، لذا ننصح الأمهات والآباء بمراقبة الأعراض لدى الأطفال، ونشدد على منع دخول الأطفال المشتبه بإصابتهم على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع الحمادي: توجد دلائل تشير إلى مقدرة الأطفال على مكافحة الفيروسات بطريقة أفضل من البالغين بسبب وجود اختلافات في جهاز المناعة.

وأكد الحمادي أن الرضع تحت عمر السنة الواحدة هم أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات بسبب عدم نضج جهاز المناعة لديهم، لذلك يجب أخذ الاحتياط الشديد مع هذه الفئة العمرية.