السلطات الإيرانية تجلد مشاركا في تظاهرة ضد الهجوم التركي على سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

الخليج 365

قالت منظمة ”هنغاو“ الحقوقية الكردية في إيران، اليوم الإثنين، إن السلطات الإيرانية جلدت شابا شارك العام الماضي، بمسيرة احتجاج ضد هجوم القوات التركية على الأكراد في شمالي سوريا.



وذكرت المنظمة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن ”السلطات في مدينة سنندج التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، قامت اليوم، بجلد الشاب المتظاهر فؤاد عنايتي 72 جلدة بسبب مشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة سنندج، ضد هجمات أنقرة ضد الأكراد شمال سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2019 والتي عُرفت بنبع السلام“.

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وأضافت المنظمة، إن ”عنايتي حُكم عليه أيضا بالسجن 10 أشهر، وبعد أن قضى أربعة أشهر في السجن تم العفو عن بقية المدة“.

وفي مطلع مارس/ آذار الماضي، حاكم الفرع الثاني لمحكمة سنندج الجنائية، برئاسة القاضي بهروز ولدي، ثمانية أشخاص بتهمة ”الإخلال بالنظام العام من خلال المشاركة في تجمعات غير قانونية“، وحكم على ثلاثة منهم بالسجن لمدة عام و72 جلدة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، في سبتمبر الماضي، إن السلطات الأمنية اعتقلت في 11 من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، العديد من المتظاهرين شاركوا بمسيرة احتجاجية في سنندج؛ لإدانة الغزو التركي للمناطق الكردية في سوريا، وأطلق سراحهم فيما بعد بكفالة.

وشهدت المدن الإيرانية ذات الغالبية الكردية منها، كرمنشاه ومريوان، وجوانرود، وسردشت، وأرومية وسنندج وغيرها من المقاطعات، احتجاجات ضد تركيا سبب ارتكابها جرائم ضد الأكراد في شمال سوريا.