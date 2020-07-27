مركز الملك سلمان يوزع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في شبوة والضالع ومأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في محافظات شبوة والضالع ومأرب وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).



ووزع المركز 1,750 حقيبة تشمل 5,250 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 5,250 طفلا في مناطق الوحدة، والنصب، وجول العاض، والناصر بمديرية عتق التابعة بمحافظة شبوة.

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كما وزع المركز ، 1,000 حقيبة تشمل 3,000 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 3,000 طفل بمديرية الضالع.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، 1,850 حقيبة تشمل 5,550 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 5,550 طفلاً في مناطق آل شبوان ، وآل حتيك، وآل جلال، وآل راشد منيف، وآل فجيح ، بمديريتي الوادي ومجزر بمحافظة مأرب.

الجدير ذكره أن المركز دشن مؤخرا مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلاً .