شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 5636 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 85 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا ،اليوم الاثنين، 5636 إصابة و85 وفاة بفيروس كورونا المستجد لتبلغ الحصيلة 818120 حالة، منها 13354 وفاة.



وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له ، ان إجمالي المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 603329 بعد تسجيل 3079 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 201437 حالة نشطة.

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