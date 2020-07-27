الإمارات تسجل 264 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الإمارات إجراء 47,299 فحص جديد، والكشف عن 264 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19.



وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 59,177 حالة، فيما لا يزال 6,322 مريضاً يتلقون العلاج.

Advertisements

كما أعلنت عن تسجيل 328 حالة شفاء جديدة من مرض #كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 52,510 حالة.

وأكدت وفاة شخص من المصابين بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في #الإمارات إلى 345 حالة.