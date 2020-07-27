«تعويض السكان ولجنة لتحديد ترميم أو هدم وبناء من جديد» .. قرارات عاجلة لكامل الوزير بشأن عمارة الزمالك

بعد أن تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، محطة مترو صفاء حجازي بالمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وزار العمارة رقم 17 بشارع البرازيل وسفارة البحرين بالزمالك التي تعرضت لأضرار وتصدعات بفعل أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو. أصدر الوزير عدة بشأن أزمة عمارة الزمالك :- 1ـ تم تشكل لجنة من هندسة جامعة القاهرة والهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل والشركة الفرنسية المنفذة للمشروع لمعاينة الأضرار بالعمارة والسفارة. 2ـ اللجنة الفنية ستحدد حجم الترميم أو أن كانت العمارة تحتاج إعادة هدم بناء جديد. 3ـ تم إيقاف أعمال الحفر بالمنطقة مؤقتا. 4ـ سيتم إعادة حقن التربة بمادة البنتونايت لزيادة تماسكها قبل استئناف أعمال الحفر. Advertisements 5ـ متوقع يستأنف الحفار العملاق أعمال الحفر بعد الاطمئنان لإجراءات الأمان خلال أسبوع. 6ـ سيتم تعويض السكان عن الأضرار التى لحقت بالعمارة وكذلك السفارة. 7ـ المقاول المنفذ للمشروع سيتحمل أى تكاليف نتجت عن الأضرار جراء أعمال الحفر. 8ـ 10 أمتار فقط تفصل بين موقع الحفار الحالى وموقع محطة مترو الزمالك بشارع إسماعيل محمد. 9ـ الحفار سيستأنف أعمال الحفر بعد اتخاذ مزيد من إجراءات الأمان فى اتجاه الكيت كات. 10ـ لن يجرى أى تعديلات فى تصميمات المشروع أو مساره ومحطة مترو الزمالك قائمة بلا أى تعديلات.

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