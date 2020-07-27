الجيش الإسرائيلي ينشر المدفعية على طول الحدود مع لبنان ويستعد لصواريخ حزب الله ببطاريات الدفاع الجوي

نشر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بطاريات مضادة للصواريخ ومدافع على طول الحدود الشمالية مع لبنان، في ظل توتر على جانبي الحدود بعد مقتل أحد أفراد ميليشيات حزب الله في قصف منسوب إلى إسرائيل قرب دمشق قبل أيام وفقا لكساي نيوز .

رجحت مصادر عسكرية إسرائيلية، بحسب سكاي نيوز، أن يعمد حزب الله إلى تنفيذ هجوم على جنود إسرائيليين في المناطق الحدودية، في محاولة انتقامية لمقتل محسن.