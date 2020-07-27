«انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان» وإسقاط طائرة إسرائيلية .. الجيش الإسرائيلي يصدر بيان عاجل

شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الاثنين، تبادل إطلاق نار، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع "حادث أمني".

وأفاد مراسل روسيا اليوم في لبنان بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في منطقة مزارع شعبا على الحدود الجنوبية اللبنانية المتاخمة لإسرائيل وسوريا.

وأشار المراسل إلى رصد تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مزارع شبعا.

وتحدث عن سقوط عدة قذائف إسرائيلية في محيط بلدة كفرشوبا ومركز قوات "اليونيفبل" بمنطقة مزارع شبعا.

إسقاط طائرة إسرائيلية

نشرت دائرة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني صورا لطائرة مسيرة (درون) إسرائيلية سقطت مساء أمس الأحد ، بإحدى قرى جنوب لبنان.

وسقطت طائرة مسيرة (درون) إسرائيلية عند الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد في محيط تلة العويضة في خراج بلدة العديسة جنوب لبنان.

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن سقوط الطائرة المسيرة داخل الأراضي اللبنانية خلال نشاط عملياتي للجيش الإسرائيلي على الحدود.

بيان للجيش الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عقب جلسة لمجلس الوزراء الإسرائيلي، إن "لبنان وحزب الله يتحملان مسؤولية أي اعتداء ينطلق ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "حزب الله" استهدف آلية إسرائيلية في منطقة رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية، مؤكدة أن هذه العملية جاءت ردا على هجوم إسرائيلي قُتل فيه عضو في الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي.

وفي بيان عاجل عن الأزمة ، قال الجيش الإسرائيلي : "وردت للتو تقارير عن حدث أمني في منطقة جبل روس. التفاصيل قيد الفحص".

وأضاف اليبان :"الجيش أصدر تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة جبل روس بأن على السكان البقاء في المنازل ويحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية".

وكان جيش الاحتلال قد نشر في وقت سابق اليوم بطاريات مدافع ومنظومات للدفاع الجوى على طول الحدود الشمالية مع لبنان وفقا للشروق المصرية.