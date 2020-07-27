بيان عاجل للجيش الإسرائيلي وتحذير للسكان.. اشتباكات وتبادل إطلاق نار.. ونتنياهو: نواجه حادثا أمنيًا خطيرًا على الحدود مع لبنان

شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الاثنين، تبادل إطلاق نار، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل تواجه حادثا أمنيا خطيرا على حدودها الشمالية".

وقال نتنياهو، عقب جلسة لمجلس الوزراء الإسرائيلي، إن "لبنان وحزب الله يتحملان مسؤولية أي اعتداء ينطلق ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "حزب الله" استهدف آلية إسرائيلية في منطقة رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية، مؤكدة أن هذه العملية جاءت ردا على هجوم إسرائيلي قُتل فيه عضو في الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي.

من جهته، قال جيش الإحتلال الإسرائيلي في بيان: "وردت للتو تقارير عن حدث أمني في منطقة جبل روس. التفاصيل قيد الفحص". وأضاف أن "الجيش أصدر تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة جبل روس بأن على السكان البقاء في المنازل ويحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية". حسبما نشر موقع "الشروق".

وكان جيش الاحتلال قد نشر في وقت سابق اليوم بطاريات مدافع ومنظومات للدفاع الجوى على طول الحدود الشمالية مع لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "حالة من التأهب تخيم على الحدود الشمالية لإسرائيل، تحسبا لرد من حزب الله على مقتل على كامل محسن، أحد عناصر الحزب في سوريا، في قصف إسرائيلي في 20 يوليو الجاري".

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وسقطت أمس الأحد، في الأراضي اللبنانية طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي خلال نشاط عملياتي على الحدود، ولم يتضح بعد ما إذا أسقطت الطائرة بنيران معادية أم أنها تحطمت بسبب خلل تقني.

تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، اليوم، الاثنين، إطلاق النار في مزارع شبعا الحدودية بين البلدين، وسط توتر تشهده المنطقة على خلفية مقتل مسؤول من الحزب بقصف إسرائيلي قرب دمشق قبل أيام.

ونقل مراسل "سكاي نيوز" عن الجيش الإسرائيلي قوله، إن هناك حدثا أمنيا يجري التعامل معه في منطقة مزارع شبعا اللبنانية، التي لا تزال تحت سيطرة إسرائيل.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لسكان المناطق القريبة من الحدود مع لبنان بالبقاء في منازلهم. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وحسب مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان، تشير المعلومات الأولية إلى أن حزب الله استهدف آلية إسرائيلية بصاروخ كورنيت، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن خلية من حزب الله فتحت النار نحو قوة من الجيش الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إنهم رأوا دخانا يتصاعد وسمعوا أصوات انفجارات من منطقة مزارع شبعا.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على القصف، قائلا: "نحن أمام عملية ليست سهلة".