واشنطن تحجر القادمين إليها من 27 ولاية

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قررت مدينة واشنطن فرض حجر صحي 14 يومًا على القادمين من 27 ولاية أميركية، هي الولايات التي تسجل خلال سبعة أيام ما لا يقل عن 10 غصابات جديدة بكورونا يوميًا لكل 100 ألف من السكان.

واشنطن: أعلنت سلطات مدينة واشنطن الإثنين عن فرض حجر صحي 14 يومًا على القادمين من 27 ولاية أميركية تشكل "خطرًا كبيرًا" بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فيها، وهي الولايات التي تسجل في "المتوسط خلال سبعة أيام ما لا يقل عن 10 حالات جديدة يوميًا لكل 100 ألف من السكان"، باستثناء فرجينيا وميريلاند. وقالت بلدية واشنطن إن فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس وديلاوير معنية بشكل خاص بهذا الإجراء.

قال مكتب رئيسة البلدية الديموقراطية موريل بوزر أن الإجراء يسري اعتبارًا من الاثنين على جميع الأشخاص الذين سافروا لأسباب "غير ضرورية". سيكون عليهم البقاء في منزلهم أو فندقهم والخروج فقط لموعد طبي ملزم أو لإحضار الطعام، أما الباقون فعليهم مراقبة ظهور أي أعراض والحد من اتصالهم بآخرين قدر الإمكان.

مناطق عالية الخطورة

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وبررت رئيسة البلدية القرار بأن "السياحة من المناطق العالية الخطورة أو إليها من دون الحجر الصحي تعرض سكان العاصمة للخطر ويمكن أن تشكل ضغطًا على مستشفياتها". ومنذ الأربعاء، فرضت رئيسة البلدية إلزامية وضع قناع عند مغادرة المنزل.

الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا في العالم؛ إذ سجلت أكثر من 4,2 ملايين إصابة مؤكدة بمرض كورونا المستجد ونحو 147 ألف وفاة. وبعد تراجع الوباء في مايو، تتزايد الإصابات خصوصًا في الجنوب والغرب ما أجبر العديد من الولايات على العودة عن رفع تدابير العزل.

تستمر الولايات في شمال شرق البلاد التي كانت بؤرة للأزمة، بالسيطرة على الوباء. وتفرض هذه الولايات أيضًا إجراءات الحجر الصحي أو الاختبار الإلزامي للمسافرين القادمين من سائر أنحاء البلاد.

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