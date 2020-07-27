شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعات هامة تنتظر التصويت النهائى فى جلسات 16 أغسطس ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر عدد من التشريعات الهامة جلسات مجلس النواب، القادمة المقرر عقدها 16 أغسطس 2020 برئاسة الدكتور علي عبد العال، لأخذ الرأي النهائي عليها حيث سبق وتم الموافقة عليهم في مجموع موادهم، وفي مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ونستعرض أبرز التشريعات التي تنتظر الموافقة النهائية علي النحو الآتي :

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضرائب، وتعديل السنة المالية لتكون وفقاً للسنة الميلادية بدلاً من العام الهجرى.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

3- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

4- مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.

5- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

6- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس "المراقبة الشرطية".

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