شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة صلح بين رجائى عطية و عيسى أبو عيسى عضو مجلس نقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت الخلافات بين عيسى أبو عيسى عضو مجلس نقابة المحامين ورجائى عطية نقيب المحامين منذ إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين، ولكنها انتهت بالتصالح اليوم الإثنين.

وأكدت النقابة العامة للمحامين، أنه حضر اليوم إلى مكتب النقيب، عيسى أبو عيسى عضو المجلس، رفقه أحد زملائه، بحضور الأعضاء مجدى سخي، ويحيى التوني، وحسين الجمال، وأبو بكر ضوه، وسيد عبد الغني، وصلاح سليمان، وعبد الحفيظ الروبي، ومحمد نجيب، بشأن المغالطات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وأضافت النقابة فى بيان لها: "سأله النقيب رجائي عطية، هل تتهم أحدا من أعضاء المجلس فى ذمته المالية، أو أنه قد تقاضى مبالغ، فأجاب بالنفى، ثم سأله النقيب، هل هو يحترم نقيب المحامين، فأجاب بالإيجاب، ثم سأله هل هناك انحراف فى إدارة النقابة، فأجاب بالنفي، ثم أعرب عن احترامه وتقديره لمجلس النقابة نقيبا وأعضاءً".

وتابعت نقابة المحامين :" ثم سأله النقيب، هل أنت على استعداد ورغبة في العمل والتعاون مع المجلس لصالح النقابة والمحامين، فأجاب باستعداده ورغبته في التعاون معهم، وهنا قرر النقيب أنه قد صفح، ونهض عيسى أبو عيسى حيث صافح النقيب الذى تقبل ذلك بأبوه وروح طيبة".