شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف يكشف فضائح حكم تميم العنصرى وانتهاكات عمالة مونديال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديوجراف يشير إلى إدانة الأمم المتحدة لما وصفه بعنصرية قطر.

وأوضح الفيديوجراف، أنه تزامنا مع إعلانها جدول مباريات كأس العالم 2022 الأمم المتحدة تحذر مما اسمته العنصرية الهيكلية ضد الأجانب فى قطر، وأن الأمم المتحدة انتقدت التمييز والظروف القسرية التى يعانيها عمال المونديال كما لفت البيان الإدارة القطرية تمارس عنصرية على أسس قومية وعرقية.

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وذكر أن أوضاع عمالة جنوب آسيا وأفريقيا هى الأسوأ، حيث أن أجورهم متدنية ولا تدفع بانتظام وظروف عملهم غير آمنة والشرطة القطرية تسئ معاملتهم بسبب التنميط العنصرى.

وأوضح أن حكومة تميم الغت زيارة المقرر الأممى المعنى بالرق فى يناير الماضى، بالإضافة إلى أن هناك مجموعات حقوقية أدانت فشل الفيفا فى التعامل مع العنصرية القطرية وتضغط على رعاة كأس العالم للتحدث علنا عن الأزمة