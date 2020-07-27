شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يقدم واجب العزاء لنائبين ف وفاه ذويهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بواجب العزاء للنائب إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، لوفاة المغفور له بإذن الله شقيقه المقدم طيار حامد عبد العظيم جابر، وكذا تقدم بصادق المواساه والتعازي للنائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة في وفاة والدته.

ودعا رئيس مجلس النواب، الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

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وعبر النائبين علي صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، عن حزنهما الشديد علي فقدهم كل منهما لذويه، حيث قام النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بوضع صورة شقيقه الراحل كصورة رئيسية ببروفايل صفحته الشخصية علي موقع فيس بوك، حزنا عليه.

ونعي النائب محمود حسين، والدته عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بقوله "توفيت إلي رحمة الله والدتي الحبيبة، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة فقد كانت صوامة قوامة، أسأل الله أن يحشرها مع الصديقين والنبيين والشهداء".