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الرئيس الجزائري يتلقى تقريرًا عن عمل لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور

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تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين تقريرًا من لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور وإعداد التعديلات المقترحة عليه وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين

إنه "استقبل الرئيس عبد المجيد تبون اليوم وفدا من لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور برئاسة أحمد لعرابة الذي قدم له تقريرا عن أعمال اللجنة والمنهجية المعتمدة لدراسة الاقتراحات المتعلقة بالمشروع التمهيدي لمسودة الدستور".
وأوضح البيان أن عدد الاقتراحات على تعديلات الدستور بلغ حوالي 2500 وردت حتى الآن من شخصيات وطنية وقادة أحزاب سياسية ونقابات وممثلي المجتمع المدني.
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