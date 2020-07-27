الرئيس الجزائري يتلقى تقريرًا عن عمل لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين تقريرًا من لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور وإعداد التعديلات المقترحة عليه وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين
وأوضح البيان أن عدد الاقتراحات على تعديلات الدستور بلغ حوالي 2500 وردت حتى الآن من شخصيات وطنية وقادة أحزاب سياسية ونقابات وممثلي المجتمع المدني.
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