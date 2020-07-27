بسبب تفشي كورونا ..مدينة صينية كبرى تختبر جميع سكانها

قالت صحيفة " ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، إن سلطات مدينة داليان الصينية، قررت اختبار جميع سكانها البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، في غضون أيام قليلة، بسبب عودة تفشي فيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.

وذكرت الصحيفة، أن السلطات تعتزم إنجاز عملية اختبار كل سكان هذه المدينة الساحلية، في

غضون أربعة أيام، للكشف عن المصابين بالفيروس، مشيرة إلى أن بعض المناطق من هذه المدينة، سيتم إجراء الاختبار فيها مرتين.

ونوهت الصحيفة، أنه في لحظة اتخاذ هذا القرار، تم الكشف عن 12 حالة جديدة للمرض و 14 مريضًا يحملون العدوى

Advertisements

دون أعراض واضحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البؤرة الجديدة لتفشي المرض هي مزرعة لإنتاج المأكولات البحرية.

ومن المعروف أيضا أن المصابين بالمرض بدون أعراض في داليان، نقلوا العدوى إلى سبع مدن أخرى في أربع مقاطعات صينية.

ووفقا لمعطيات معهد جونز هوبكنز، هناك أكثر من 16.2 مليون حالة مؤكدة للإصابة بالفيروسات التاجية في جميع أنحاء العالم. وتوفي أكثر من 648 ألف شخص بسبب الإصابة بكوفيد-19.