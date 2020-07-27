الرئيس الفنزويلي: لدينا جميع الأدوية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، أنه على الرغم من الحصار الأمريكي لبلاده فإن فنزويلا تتوافر لديها حاليًا جميع الأدوية والمستحضرات الطبية اللازمة لمكافحة وباء فيروس "كورونا المستجد"وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
اللاتينية "برنسا لاتينا"، إلى أن فنزويلا لديها العديد من الدول الصديقة التي تسمح لها في كثير من الأحيان بشراء الأدوية سرًا لمكافحة الفيروس، ومن بين تلك الدول، بحسب مادورو: "الصين وروسيا وكوبا وتركيا والهند وجنوب أفريقيا وفيتنام إلى جانب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية".
وأشار مادورو، في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الأمريكية
يُشار إلى أن السلطات في فنزويلا اتخدت تدابير عاجلة لاحتواء الوباء؛ نظرًا للتصاعد الكبير في منحنى الوباء في بعض مناطق البلاد. وشددت الحكومة الفنزويلية إجراءات العزل الصحي في منطقة كاتيا غربي العاصمة كاراكاس؛ بسبب عدم التزام السكان بإجراءات العزل الأولية.
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