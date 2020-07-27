طهران تؤكّد إصابة المتحدّث باسم الحكومة علي ربيعي بكورونا

ذكرت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي دخل إلى المستشفى بعد إصابته بمرض كوفيد-19، ليصبح بذلك الأحدث بين العديد من المسؤولين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في إيران.

وشهدت إيران أعلى عدد من الإصابات والوفيات المسجلة بكوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط وعادت الأعداد لتشهد زيادة حادة منذ بدء تخفيف القيود على التنقلات في منتصف أبريل نيسان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة في إيران سيما سادات لاري، في بيان بثه التلفزيون الحكومي اليوم الاثنين، إن إجمالي الإصابات بلغ حتى الآن 293606 حالات، تعافى منهم 255144 .

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وبلغت أحدث حصيلة للوفيات اليومية بالمرض 212، ورفعت الإجمالي إلى 15912 حالة.

وأصيب العديد من المسؤولين بكورونا في إيران من بينهم نائب للرئيس وعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام وعدد من نواب البرلمان.

وناشد الرئيس الإيراني حسن روحاني الشعب، يوم السبت، مراعاة القواعد الصحية والوقائية خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى، بينما أعلن مسؤول صحي زيادة حادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة مشهد المقدسة لدى الشيعة.

وحث إيرج حريرجي، مساعد وزير الصحة الإيراني، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي يوم السبت الناس على تجنب زيارة مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، والتي قال إنها شهدت زيادة بنسبة 300 في المئة في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهر واحد.