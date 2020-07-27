البيت الأبيض يعلن إصابة مستشار الأمن القومي لترامب بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 05:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن البيت الابيض الاثنين إصابة مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي روبرت اوبراين بفيروس كورونا المستجد. وقالت الرئاسة الاميركية في بيان إن اوبراين الذي يتولى منصبا رئيسيا في الإدارة عزل نفسه ويعمل “من مكان آمن” خارج البيت الابيض، لافتة الى أن “لا خطر لإصابة الرئيس أو نائب الرئيس”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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