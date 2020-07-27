كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع شخصين إثر اصطدام هليكوبتر بشجرة جنوب إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخصان على متن طائرة هليكوبتر خاصة مصرعهما بعد اصطدامهما بشجرة فى مقاطعة إشبيلية بجنوب إسبانيا، اليوم الاثنين، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء يوروبا برس.

وبحسب المنفذ، فإن الحادث وقع في بلدية بيدريرا في إشبيلية في حوالي الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي [06:00 بتوقيت جرينتش]. وأكد الأطباء الذين هرعوا إلى مكان الحادث مقتل شخصين، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقال عمدة بيدريرا، أنطونيو نوغاليس، لموقع يوروبا برس، إن المروحية كانت تحلق على ارتفاع منخفض للغاية، لكن سبب ذلك ظل غير معروف.

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جدير بالذكر، أن شركة توي، أكبر مجموعة للسياحة والسفر في أوروبا، قالت يوم الأحد إنها قررت إلغاء جميع رحلات العطلات المتجهة إلى البر الرئيسي الإسباني حتى التاسع من أغسطس ، في تحديث لإرشادات السفر صدر بعد أن فرضت بريطانيا الحجر الصحي على العائدين من هناك.

وقالت الشركة في بيان ”توي بريطانيا اتخذت قرار إلغاء جميع رحلات العطلات إلى البر الرئيس الإسباني حتى التاسع من أغسطس 2020“.