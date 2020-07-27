إصابة "المسؤول الأقرب لترامب" بكورونا والجائحة "مستمرة في التسارع"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أنّ جائحة كورونا "مستمرة في التسارع"، وبخاصّة خلال الأسابيع الستة الماضية، فيما أُصيب روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للأمن القومي بالفيروس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة، تيدروس غيبريسوس، في مؤتمر صحافي إن هناك "16 مليون إصابة بالفيروس، وأكثر من 640 ألف وفاة عالميا"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضاف أن الجائحة "مستمرة في التسارع" وشهدت تضاعفا في عدد الحالات خلال الأسابيع الستة الماضية.

وتابع: "لسنا أسرى الوباء، لكنه غيّر عالمنا وكل واحد منا يمكنه أن يحدث فرقا في هذا الشأن".

وأشار إلى ثبوت فاعلية بعض العوامل في عدد من البلدان، عند مواجهة الجائحة، بينها القيادة السياسية، والتعليم، والنظافة، وتدابير التباعد الاجتماعي.

وحسب موقع "worldometer" المعني برصد تطورات الجائحة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى ظهر الإثنين، 16 مليونا و442 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 652 ألفا، وتعافى أكثر من 10 ملايين.

Advertisements

وفي سياق آخر، كشفت وسائل إعلام أميركية، اليوم، إصابة روبرت أوبراين، مستشار ترامب، بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مقربة من أوبراين، لم تسمها، القول، إنّ الأخير "تأكدت إصابته بالفيروس بعد حضوره فعالية عائلية".

وفيما لم تكشف الوكالة الأميركية عن مصدر العدوى، إلا أنها أكدت عدم حضور أوبراين لمكتبه بالبيت الأبيض منذ نحو أسبوع.

وأضافت المصادر أن أوبراين هو "المسؤول الأقرب لترامب" الذي يصاب بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتأتي إصابة أوبراين في ظل تنامي انتشار جائحة كورونا في الولايات المتحدة، وتسجيل البلاد حتى ظهر الإثنين 4,2 مليون إصابة و146 ألف و935 وفاة، حسب إحصاءات معهد "جونز هوبكنز".