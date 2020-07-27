برشلونة يسعى للتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم الجديد.

ووفقا لشبكة "ESPN"، فإن برشلونة أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع البرتغالي ديوجو دالوت، الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد، موضحة أن البارسا حريص على التعاقد معه وتدعيم الجبهة اليمنى.

وانضم دالوت إلى صفوف الشياطين الحمر خلال صيف 2017 قادمًا من بورتو البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 19 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد لخمس سنوات.

وعلى مدار موسمين، شارك دالوت في 34 مباراة فقط مع اليونايتد في جميع المسابقات، تمكن من تسجيل هدف بينما ساهم في صناعة 3 أهداف أخرى.