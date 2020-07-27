القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم الجديد.
ووفقا لشبكة "ESPN"، فإن برشلونة أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع البرتغالي ديوجو دالوت، الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد، موضحة أن البارسا حريص على التعاقد معه وتدعيم الجبهة اليمنى.
وانضم دالوت إلى صفوف الشياطين الحمر خلال صيف 2017 قادمًا من بورتو البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 19 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد لخمس سنوات.
وعلى مدار موسمين، شارك دالوت في 34 مباراة فقط مع اليونايتد في جميع المسابقات، تمكن من تسجيل هدف بينما ساهم في صناعة 3 أهداف أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يسعى للتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.