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ليفربول يعلن رحيل أحد لاعبيه

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الإنجليزي أعلن رحيل أحد لاعبيه إلى زينيت سان بطرسبرغ الروسي، بداية من الموسم الكروي المقبل.

وذكر النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن مدافعه الدولي الكرواتي ديان لوفرين، انضم إلى زينيت في صفقة انتقال دائم، بعد ست سنوات قضاها بقميص الريدز.

ووجه ليفربول شكره وامتنانه للوفرين، على مساهماته طوال فترة تواجده مع الفريق، وتمنى له كل التوفيق في التحدي الجديد.

وانضم لوفرين إلى ليفربول في صيف 2014، قادمًا من ساوثهامبتون، وشارك معه في 185 مباراة بجميع المسابقات، وعُرف خلال المواسم الأخيرة بعلاقته القوية بالنجم المصري، محمد صلاح.

وعلى الجانب الآخر، كشف زينيت أن لوفرين وقع له لمدة ثلاث سنوات.

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