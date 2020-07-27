الفريديس: مصرع الطفل محمد محمود خليل إثر بقائه في سيارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الطفل محمد محمود خليل (4 أعوام)، من الفريديس، مصرعه، إثر بقائه لفترة طويلة في سيارة مُغلقة، اليوم الإثنين، في ظل حالة الطقس الحارة.

وقال مصدر طبي: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، وجدنا أن الطفل، دون نبض أو تنفس بعد أن كان في السيارة لفترة طويلة".

وكانت طواقم طبية، قد أجرت محاولات إنعاش حثيثة للطفل بعد نسيانه داخل سيارة مُغلقة، بعد ظهر اليوم الإثنين، ونُقِل بحالة حرجة، وإحالته للعلاج الطبي في مستشفى "هيلل يافه" بالخضيرة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أنّ "الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى المكان قدّم الإسعافات الأولية وأجرى عمليات الإنعاش للطفل، ووصفت حالته بالحرجة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في الحادث، بعد تلقيها بلاغا عن وجود طفل داخل سيارة، على ما يبدو متروكة، في الفريديس، إذ قام المواطن بتخليص الطفل وطلب النجدة وطواقم الإسعاف.