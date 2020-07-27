السجن المؤبد لقاتل يوسف غطاس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الاثنين، حكمها بالسجن المؤبد على وسام طه من قرية كابول، وألزمته بدفع تعويضات بعد إدانته بقتل المرحوم يوسف غطاس من حيفا، مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت المحكمة قد أدانت، يوم 15 تموز/ يوليو 2020، وسام طه (44 عاما) من كابول، بجريمة قتل المرحوم يوسف لبيب غطاس (41 عاما) من مدينة حيفا.

المرحوم يوسف لبيب غطاس

وقدمت النيابة العامة، يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا، ضد الشاب من كابول، والذي كان يسكن في حيفا، ونسبت إليه "قتل جاره المرحوم يوسف غطاس، حيازة السلاح والتشويش على مجريات التحقيق، وذلك يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017".

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ووفقا للائحة الاتهام فإن "جريمة القتل وقعت على خلفية خلاف مادي، مع الإشارة إلى أن المتهم والضحية كانا على معرفة ببعضهما البعض، وكانا يسكنان في البناية ذاتها بحيفا".

وتجدر الإشارة إلى أن القاتل شوهد في جنازة المرحوم، بما في ذللك مراسيم دفن ضحيته بالمقبرة.

يذكر أن جريمة القتل وقعت يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، إذ كان المرحوم داخل سيارته بمحاذاة أحد شواطئ حيفا، وأصيب بجراح حرجة من جراء تعرضه لإطلاق نار، توفي على إثرها بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.