النقب: إصابة خطيرة لشاب بضربة شمس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (30 عاما) بمنطقة النقب، ظهر اليوم الاثنين، بصورة خطيرة من جراء تعرضه لأشعة الشمس الحارة، في ظل موجة الحر التي تضرب البلاد منذ أيام.

وأفادت مؤسسة "نجمة داوود الحمراء" أنها تلقت بلاغا، ظهر اليوم، حول إصابة شاب بصورة خطيرة إثر ضربة شمس.

وأوضحت أنه في تمام الساعة 12:00 ظهرا تلقت بلاغا حول العثور على الشاب بالقرب من قرية أبو تلول، وهو فاقد للوعي، وحضر إلى المكان طاقم الإسعاف وقدم العلاج الطبي للمصاب الذي كانت درجة حرارة جسمه عالية جدا، وتم نقله إلى سيارة إسعاف مكثف تم تبريدها مسبقا ومن ثم نقل إلى مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع لمتابعة العلاج.

هذا، وتزداد التحذيرات من خطورة أشعة الشمس المتواصلة على جسم الإنسان، في هذه الأيام الحارة.