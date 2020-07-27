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انطلاق الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يوليه 2020

انطلقت في تمام الساعة 6.30 مساء اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، والتي  يتحدث خلالها عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، الاماراتية والدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات .

 

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أثنى عبدالرحمن العويس  على جهود أخوتنا في خط الدفاع الأول من الكوادر الطبية وغيرهم من العاملين في الميدان، ولا ننسى أنهم  يقضون هذا العيد بعيدًا عن أسرهم.

 

كما أثنى  الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية خلال فترة العيد ضروري، وواجب ومطلب وطني، خاصةً أن الضرر لا سمح الله قد يكون كبير ومؤلم.

 

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