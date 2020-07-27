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حالة الطقس في الإمارات غدا الثلاثاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في الإمارات غدا الثلاثاء والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يوليه 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة.

 

وبين المركز - في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:18، والمد الثاني عند 07:29، والجزر الأول عند الساعة 11:57، والجزر الثاني عند الساعة 02:00.

 

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:16، والمد الثاني عند الساعة 05:25، والجزر الأول عند الساعة 09:07، والجزر الثاني عند الساعة 22:40.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

 

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

 

 

 

أبوظبي 45 32 60 25

 

دبي 43 33 65 30

 

 

الشارقة 43 31 70 35

 

 

 

عجمان 42 33 75 30

 

أم القيوين 43 30 80 25

 

 

 

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رأس الخيمة 41 32 75 35

 

الفجيرة 37 31 85 50

 

العين 45 30 65 20

 

 

 

ليوا 49 31 65 15

 

 

 

الرويس 45 32 70 25

 

 

السلع 46 33 65 30

 

دلما 41 33 75 40

 

 

 

طنب الكبرى 39 32 80 45

 

 

 

طنب الصغرى 39 32 80 45

 

أبو موسى 39 32 80 45

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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