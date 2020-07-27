الإثنين 27 يوليه 2020

الجيش الإسرائيلي: إحباط عملية في منطقة جبل روس خططت لها خلية من حزب الله



أكد الجيش الإسرائيلي إحباط عملية في منطقة جبل روس خططت لها خلية من حزب الله.

ونفى جيش الاحتلال وقوع إصابات في صفوفه خلال المواجهات مع عناصر حزب الله.

وتابع: قواتنا تمكنت من تشويش عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين 3 إلى 4 أشخاص.

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وفي وقت سابق، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن الجيش قصف خلية لحزب الله حاولت التسلل إلى الجانب الإسرائيلي.

من جهتها قالت صحيفة كان إن خلية لحزب الله أطلقت قبل قليل، صاروخ كورنيت تجاه مركبة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان.

وكان نتنياهو قد قطع اجتماع حزب الليكود وصرح : "نحن أمام حادثة أمنية صعبة".

ودعا الناطق العسكري الإسرائيلي سكان منطقة الحدود مع لبنان إلى السكان البقاء في المنازل وأكد حظر جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية