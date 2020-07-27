مصر.. الفريق محمد فريد يشهد إجراءات والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة

الإثنين 27 يوليه 2020

شهد الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إجراءات الإصطفاف والإستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة على الإتجاه الإستراتيجى الغربى ، والذى يأتى فى إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة .



ولدى حضوره استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الإستعداد القتالى ، كذلك عرض قرارات القادة على كافة المستويات وتنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الإستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفى التوقيتات المحددة ، كما ناقش عدد من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال .

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كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على العناصر المصطفة للإطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات .

ونقل الفريق / محمد فريد تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال القوات المسلحة لما يبذلونه من تضحيات بكل غالى ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته