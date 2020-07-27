مليشيا الحوثي تبدأ دفن 715 جثة مجهولة الهوية

الإثنين 27 يوليه 2020

بدأت ميليشيا الحوثي في دفن 715 جثة، زعمت أنها "مجهولة الهوية"، في مناطق سيطرتها، ضمن مراحل متعددة لدفن جثث متكدسة في مستشفيات العاصمة صنعاء وسط تساؤلات حول هوية هذه الجثث.



وأكدت مصادر صحفية في صنعاء ان هذه الجثث تعود لعناصر حوثية قتلوا في الجبهات ولم يتم التعرف على هوياتهم، فيما تعود بعضها لمعتقلين في سجون المليشيات ماتوا أثناء التعذيب، ومختفين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية ممن يتم الإعلان والنشر عنهم، حيث تنشط عصابات تجارة الأعضاء بإشراف قيادات حوثية.

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وذكرت ان بعض هذه الجثث التي تم دفنها من قبل ميليشيا الحوثي تعود لجرحى من مقاتليهم في الجبهات من أبناء القبائل قررت ميليشيا الحوثي الإرهابية التخلص منهم وتوفير كلفة العلاج والأسرة لجرحاهم من الهاشميين.

واعتبرت المصادر قيام ميليشيا الحوثي بدفن تلك الجثث، جريمة بحق الإنسانية، داعية إلى تبني القضية ومخاطبة الأمم المتحدة لوضع حد لتلك الجرائم التي تمارسها ميليشيا الحوثي في التلاعب بأرواح اليمنيين