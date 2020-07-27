شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث مزارع شبعا.. قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على الحدود والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا يتواصل على المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا وفي محيط موقع رويسات العلم.
يأتي هذا بعدما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع "حادث أمني" في منظقة "جبل روس" في مزارع شبعا اليوم الاثنين.
ولم يوضح الجيش طبيعة الحدث الأمني، إلا أنه أصدر على الفور تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان بالبقاء في المنازل، كما حظر جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية.
وقالت مصادر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قطع مشاركته في اجتماع لحزبه "ليكود" من أجل إجراء مشاورات أمنية. ونقلت عنه القول "نحن في حدث أمني خطير".
كان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس الماضي تعزيز قواته على الحدود الشمالية، بعد تهديدات من حزب الله بالرد على اغتيال إسرائيل لأحد قادته في سوريا مؤخرا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع على الحدود الشمالية، وأن "سورية ولبنان يتحملان المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما".
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