شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 606 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند: إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، موضحاً أن حالات الإصابة ال606 تضمنت 358 حالة لمواطنين كويتيين، و248 حالة لغير الكويتيين .
وعن آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت السند الانتباه إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 121 حالة، ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8884 حالة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 684 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 55057 حالة.
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