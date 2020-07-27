شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: "حادث أمني" في مزارع شبعا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن وقوع "حادث أمني" على الحدود الشمالية في منظقة جبل روس" في مزارع شبعا اليوم الاثنين.

ولم يوضح الجيش طبيعة الحادث الأمني، إلا أنه أصدر على الفور تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان بالبقاء في المنازل، كما حظر جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية.