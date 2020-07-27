سيناتور: مقترحات الديمقراطيين بشأن كورونا تهدف لهزيمة ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز من أن الديمقراطيين لا يرغبون في حل أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ولكنهم يريدون مواصلة إغلاق البلاد والمدارس.



وانتقد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة المساعدات التي يقترحها الديمقراطيون في الكونجرس للتخفيف من حدة أزمة كورونا على الاقتصاد والمواطنين، لافتا إلى أن هدفهم هو هزيمة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.

وقال كروز في مقابلة بالفيديو، الأحد، مع برنامج "واجه الأمة" المذاع على شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إنه لا يؤيد مشروع القانون الذي يخطط الديمقراطيون لتقديمه في إطار حزمة أخرى من المساعدات لمواجهة أزمة كورونا.

وأضاف "لدينا الآن أزمتان وطنيتان متزامنتان، لدينا جائحة عالمية. وهي خطيرة، لقد أودت حياة أكثر من 600 ألف شخص. نحن في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة المرض".

وتابع "في الوقت نفسه، لدينا كارثة اقتصادية مطلقة، لقد فقد أكثر من 44 مليون أمريكي وظائفهم، وعلينا أن نعيد أمريكا إلى العمل".

وأردف "للأسف.. لقد استمعت إلى مقابلتكم مع رئيسة مجلس النواب (نانسي) بيلوسي، ولا تركز أهدافها على أي منهما. أهدافها هي تجريف الأموال إلى المشكلة وإغلاق أمريكا".

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وزاد "يمكنك إلقاء نظرة على فاتورة الثلاثة تريليونات دولار التي تحاول دفعها، إنها فقط تجرف المال لأصدقائها ولا تحل المشكلة بالفعل، يجب أن يكون هدفنا دفع الأمريكيين للعودة إلى العمل، وأن يكونوا قادرين على إعالة أسرهم".

وأشار إلى أن السياسة التي تضغط لفرضها بيلوسي والديمقراطيون تضيف 600 دولار إضافية من الأموال الفيدرالية أسبوعيا إلى إعانة البطالة.

ومضى بالقول: أنا أؤيد إعادة تشغيل الاقتصاد -ماذا يريد الديمقراطيون، ماذا يريدون أن يفعلوا- نحن نبعد عن الانتخابات الرئاسية بمائة يوم، الهدف الوحيد للديمقراطيين هو هزيمة دونالد ترامب، وقد قرروا بسخرية أن أفضل طريقة لهزيمة دونالد ترامب هي إغلاق كل الأعمال في أمريكا، وإغلاق كل مدرسة في أمريكا.

وسجلت الولايات المتحدة نحو 4.32 مليون إصابة، وأكثر من 149 ألفا و400 وفاة بالفيروس، بينما تعافى 2.06 مليون شخص حتى يوم الأحد.

ويكافح العالم حاليا بغية السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الأحد إلى 648 ألفا و914، وبلوغ عدد المصابين نحو 16.23 مليون شخص، بينما تعافى نحو 10 ملايين شخص.