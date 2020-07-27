الجيش الإسرائيلي: إحباط عملية في منطقة جبل روس خططت لها خلية من حزب الله المزيد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إنه أحبط عملية لمليشيا حزب الله اللبناني على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.



وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان: "أحبط الجيش الإسرائيلي عملية هجومية في منطقة جبل روس".

وأوضح أن "خلية من حزب الله مكونة من بين 3 الى 4 أشخاص تسللت أمتار معدودة للخط الأزرق ودخلت الى منطقة سيادية إسرائيلية".

وأضاف، في البيان، أنه:" تم فتح النيران نحوهم وتشويش مخططتهم".





وفيما قالت محطات تلفزة إسرائيلية إنه تم تصفية أعضاء الخلية، فإن أدرعي قال "لا نعرف وضعهم الصحي".

وكانت محطات تلفزة إسرائيلية أشارت إلى أن تبادل لإطلاق النار وقع في منطقة جبل روس في مزارع شبعا اللبنانية الحدودية.

وأضافت أن أعمدة النيران شوهدت في المنطقة الحدودية.





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وبحسب الجيش الإسرائيلي ومحطات التلفزة فإن خلية حزب الله حاولت إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على موقع للجيش الإسرائيلي.

ولكن أدرعي قال:"تمكنت القوات من تشويش عملية خططة الخلية لتنفيذها".

وأضاف: " لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

وكان الجيش الإسرائيلي طلب من السكان الإسرائيليين في المنطقة الحدودية مع لبنان البقاء في منازلهم وعدم التحرك.

ولكن أدرعي قال لاحقا "يتم إعادة فتح الطرقات المدنية في منطقة الشمال وإعادة الحياة المدنية الى الروتين".





ومع ذلك فقد استدرك" الحدث لا يزال قائمًا. أيام معقدة ومتوترة أمامنا".

وكان الجيش الإسرائيلي عزز منذ يوم الأربعاء الماضي قواته على الحدود اللبنانية تحسبا لهجمات توعد حزب الله بتنفيذها ردا على مقتل احد عناصره في غارة جوية ،مساء الإثنين الماضي، قرب العاصمة السورية دمشق.



