البيت الأبيض: أعراض فيروس كورونا لدى مستشار الأمن القومي الأمريكي طفيفة المزيد

قال البيت الأبيض، الإثنين، إن أعراض فيروس كورونا المستجد لدى روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للأمن القومي، طفيفة

وأظهرت الفحوص الطبية إصابة روبرت أوبراين بفيروس كورونا المستجد.



وقالت مراسلة وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن أوبراين معزول في منزله ويعمل عن بعد بعدما أصيب بالفيروس خلال مناسبة عائلية على ما يبدو.

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​وذكرت المراسلة أنه "لديه أعراض خفيفة وهو يعزل نفسه ويعمل من مكان آمن خارج البيت الأبيض".

وأضافت "ليس هناك خطر التعرض للرئيس أو نائب الرئيس. وعمل مجلس الأمن القومي مستمر".

وسجلت الولايات المتحدة نحو 4.32 مليون إصابة، وأكثر من 149 ألفا و400 وفاة بالفيروس، بينما تعافى 2.06 مليون شخص حتى يوم أمس الأحد.

ويكافح العالم حاليا بغية السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، إلى 648 ألفا و914، وبلوغ عدد المصابين نحو 16.23 مليون شخص، بينما تعافى نحو 10 ملايين شخص.