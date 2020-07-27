الجيش الإسرائيلي يتحدث عن "حادث أمني" على الحدود اللبنانية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في ظل استنفار جديد تشهده الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أيام، توالت، اليوم الإثنين، تطورات الوضع في تلك المنطقة، بدءا من حادث أمني مرورا باشتباك مسلح وصولا إلى عملية نفذها حزب الله.

ففي بيان أولي، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: " وردت تقارير عن حادث أمني في منطقة جبل روس (حدود لبنان)"، مشيرا إلى أن التفاصيل قيد الفحص.

ولاحقا، أصدر بيانا آخر ذكر فيه أن "الجيش أصدر تعليماته إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة جبل روس".

وأوضح أن التعليمات شملت ضرورة بقاء السكان في منازلهم، وحظر جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية.

وأضاف أدرعي "يجب الامتناع عن استخدام المركبات لأهداف غير ضرورية. تبقى المحاور في هذا التوقيت مغلقة، ويجب مواصلة الانصياع الى التعليمات الرسمية".

رواية أخرى

وفي وقت لم تعرف فيه طبيعة الحدث الأمني، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن اشتباكا مسلحا وقع في المنطقة، دون أن تؤكد أية جهة رسمية هذه المعلومات.

في الطرف الآخر من الحدود، نقلت وكالات أنباء عن مصادر لبنانية مطلعة لم تسمها، أن حزب الله، نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي، في منطقة مزارع شبعا.

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وقال مصدر لبناني مطلع إن العملية جاءت ردا على هجوم إسرائيلي، قُتل فيه أحد عناصر حزب الله، في سوريا الأسبوع الماضي.

وتتحسب إسرائيل منذ أيام لهجوم من حزب الله اللبناني الذي توعد بالانتقام لمقتل أحد عناصره في هجوم جوي على موقع قرب العاصمة السورية دمشق، يوم الإثنين الماضي.

ويأتي حادث اليوم، غداة سقوط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، وذلك في وقت عزز فيه انتشاره قرب الحدود الشمالية هناك.

والطائرات المسيرة دائما ما تطلقها إسرائيل فوق لبنان، بهدف مراقبة تحركات حزب الله حليف إيران.

من جهته، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، التلويح بالرد على أي هجوم.

وقال في كلمة أمام الكنيست "نتابع باستمرار ما يجري على حدودنا الشمالية، وعندما أقول نحن أعني أنا شخصيا ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع - كلنا معا".