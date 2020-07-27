الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية فرض الجيش الإسرائيلي الإثنين الإغلاق على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان وأمر السكان بالبقاء في منازلهم بسبب ما وصفه بـ"حادث أمني" في مرتفعات الجولان المحتلة. وقال الجيش في بيان "عقب الحادث الأمني في منطقة جبل الروس (...) يُطلب من السكان البقاء في منازلهم. ممنوع أي نشاط في المناطق المفتوحة"، مضيفاً أن القيود تنطبق على "سكان المنطقة على طول الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق" الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقاً في مرتفعات الجولان بسبب "حادث أمني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.