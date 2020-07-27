هونغ كونغ تفرض وضع الكمامات في الأماكن العامة لمواجهة انتشار كورونا

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أعلنت سلطات هونغ كونغ الاثنين فرض وضع الكمامات في الأماكن العامة في إطار عرضها سلسلة اجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وقال نائب رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ ماثيو شيونغ للصحافيين إن "الوضع الوبائي خطير جدا في هونغ كونغ".
وأعلن أن التجمعات لاكثر من شخصين في الأماكن العامة ستحظر وأنه لن يسمح بعد الآن للمطاعم الا بخدمة تسليم الطعام للزبائن الى الخارج.
وسجل ارتفاع كبير في عدد الإصابات في هونغ كونغ التي بدت وكأنها سيطرت على انتشار الحالات المحلية على مدى أسابيع، ما أثار مخاوف من خروج الوباء عن السيطرة.
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