توقف الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل بمزارع شبعا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

توقفت الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله وإسرائيل في منطقة مزارع شبعا الحدودية، وتتحدث وسائل إعلام إسرئيلية عن وقوع إصابات بين مجموعة حزب الله الأولى التي هاجمت القوات الإسرائيلية، وانسحاب المجموعة الأخرى.



وأعلن الجيش الإسرئيلي عن عودة الحياة إلى طبيعتها في الجنوب اللبناني، وطالب السكان بممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وقال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه أحبط محاولة مجموعة مسلحة تابعة لحزب الله التسلل عبر الحدود مع لبنان ولا إصابات بين الإسرائيليين.

و الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إنه تلقى أنباء عن وقوع "حادث أمني" على الحدود المضطربة مع لبنان وأمر السكان في المنطقة بالبقاء بالداخل بحسب العربية.

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ويأتي ذلك فيما قالت مصادر لبنانية مطلعة إن جماعة حزب الله اللبنانية، نفذت عملية ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع إسرائيل.

وأشار أحد المصادر إلى أن عملية حزب الله جاءت رداً على هجوم إسرائيلي قُتل فيه عضو في الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي.

جاء ذلك فيما تأهبت إسرائيل لمناوشات محتملة من قبل حزب الله اللبناني المسلح، وتزايدت التوترات منذ قتلت غارة إسرائيلية جوية في سوريا مسلحاً بارزاً لحزب الله الأسبوع الماضي.

وقع ذلك في منطقة مزارع شبعا، التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ويطالب بها لبنان.

لم يعلن بيان الجيش أي تفاصيل إضافية، لكن شبكة "كان" الإعلامية الرسمية الإسرائيلية قالت إنه كان هناك تبادل إطلاق نار.

وذكرت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي أن تبادلاً لإطلاق النار حدث بين قوات إسرائيلية ومسلحين، وأن انفجارات سُمعت في المنطقة.