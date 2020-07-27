القبض على عنصرين من "داعش" في تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، القبض على اثنين من العناصر التكفيرية، أحدهما موالٍ لـ"داعش" المتطرف، خضع لتدريب في صناعة المتفجرات وعمليات الاغتيال.



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وقالت الوزارة إن أجهزة أمنية متخصصة في مكافحة الارهاب والاستعلامات تمكنت من اعتقال العنصر الرئيس الموالي لداعش عبر عملية استباقية بجهة رواد قرب العاصمة.

وأوضحت، في بيان لها، أن العنصر الموقوف كان يتواصل افتراضياً عبر القنوات المشفرة مع أطراف أخرى من أتباع تنظيم داعش بالخارج من أجل "النفير والالتحاق بهم بساحات القتال".

وأوقف الأمن عنصراً آخر مرافقاً له، وأُودع الاثنان السجن لاستكمال التحقيق بشأنهما، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية.