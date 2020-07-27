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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الإسرائيلي: إحباط عملية في منطقة جبل روس خططت لها خلية من حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الجيش الإسرائيلي إحباط عملية في منطقة جبل روس خططت لها خلية من حزب الله.
ونفى جيش الاحتلال وقوع إصابات في صفوفه خلال المواجهات مع عناصر حزب الله.
وتابع: قواتنا تمكنت من تشويش عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين 3 إلى 4 أشخاص.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن الجيش قصف خلية لحزب الله حاولت التسلل إلى الجانب الإسرائيلي.
من جهتها قالت صحيفة كان إن خلية لحزب الله أطلقت قبل قليل، صاروخ كورنيت تجاه مركبة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان.
وكان نتنياهو قد قطع اجتماع حزب الليكود وصرح : "نحن أمام حادثة أمنية صعبة".
ودعا الناطق العسكري الإسرائيلي سكان منطقة الحدود مع لبنان إلى السكان البقاء في المنازل وأكد حظر جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية
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