مصدران أمميان يكذِّبان جماعة الحوثي بخصوص المرتبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

نفى مصدران أمميان، الاثنين 27 يوليو/تموز 2020، أن تكون الامم المتحدة مارست ضغوطا على جماعة الحوثيين بوقف صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم.



ونقلت وكالة خبر، عن المصدرين أن جماعة الحوثيين تخلق شائعات اخرى للتهرب من قضية السفينة العائمة (التي وصفاها بالقنبلة الموقوتة)، حيث لا زالت الجماعة ترفض السماح لخبراء الامم المتحدة بمعاينة السفينة واصلاحها رغم موافقتهم.

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وكانت مليشيا الحوثيين زعمت إنها تلقت عرضاً من الأمم المتحدة والتحالف العربي بقيادة السعودية، يتضمن "الإفراج عن سفن النفط المحتجزة مقابل وقف صرف نصف راتب لموظفي الدولة".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء، عن مصدر مسؤول في حكومة الانقاذ التابعة للحوثيين، لم تسمه، قوله، إنه "خلال الأيام الفائتة قدمت الأمم المتحدة وقوى التحالف عرضاً للمجلس السياسي الأعلى تضمن الإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة منذ عدة أشهر مقابل وقف عملية صرف نص راتب لموظفي الدولة قبيل عيد الأضحى"، حد وصفها، وهو الامر الذي نفته مصادر اممية.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي تسعى لخلق اي ضجة اعلامية لتتهرب من مسؤولياتها تجاه السكان في مناطق سيطرتها