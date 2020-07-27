شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الإسرائيلي يقصف خلية لحزب الله على الحدود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن الجيش قصف خلية لحزب الله حاولت التسلل إلى الجانب الإسرائيلي.

Advertisements من جهتها قالت صحيفة كان إن خلية لحزب الله أطلقت قبل قليل، صاروخ كورنيت تجاه مركبة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان. وكان نتنياهو قد قطع اجتماع حزب الليكود وصرح : "نحن أمام حادثة أمنية صعبة". ودعا الناطق العسكري الإسرائيلي سكان منطقة الحدود مع لبنان إلى السكان البقاء في المنازل وأكد حظر جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية.

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