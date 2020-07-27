شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت مراسلة لدى بلومبرغ اليوم الاثنين نقلا عن مصادر لم تسمها إن الفحوص أظهرت إصابة روبرت أوبراين مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي بفيروس كورونا المستجد.



وكتبت المراسلة جنيفر جيكوبس على تويتر أن أوبراين معزول في منزله ويعمل عن بعد بعدما أصيب بالفيروس خلال مناسبة عائلية على ما يبدو.

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