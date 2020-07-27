شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وخزب الله على الحدود مع لبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد الجيش الإسرائيلي أن هناك تقارير تشير إلى "حدث أمني" في منطقة جبل روس على الحدود اللبنانية.

Advertisements وأصدر جيش الاحتلال تعليمات للمستوطنين في منطقة الحدود مع لبنان بالتزام منازلهم إلى ذلك، أكدت وسائل إعلام محلية أن هناك تبادلا لإطلاق النار على حدود إسرائيل الشمالية

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