السعودية.. رئاسة الحرمين تحدد إجراءات احترازية خاصة بالحجيج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

استكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لحج عام 1441، بالعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حرصاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، في ظل تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».



وعملت الرئاسة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج الحجيج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، إضافة إلى تخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

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كما رفعت الرئاسة الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم لتوزيعها على ضيوف الرحمن ومنع برادات وحافظات المياه، حيث سيتم تقديم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبأة ومغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد.

كما عملت على الوقوف ميدانياً مع كافة الجهات المعنية للتأكد من سلامة وجاهزية جميع المواقع على أكمل وجه وتعزيزها، وتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.